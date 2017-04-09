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Milic rimane in diffida, Gonzalo sale a sei gialli. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...

Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
09 aprile 2017 15:01
Milic rimane in diffida, Gonzalo sale a sei gialli. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola... - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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Dopo il pareggio maturata in trasferta a Marassi contro la Sampdoria grazie ai goal di Gonzalo Rodriguez e Babacar la Fiorentina rimedia una sola ammonizione che non portano a nessuna squalifica. L'unico diffidato rimane Milic. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 11
BADELJ: 8
ASTORI: 7
SALCEDO, GONZALO: 6
SAPONARA, KALINIC, SANCHEZ, BERNARDESCHI, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
OLIVERA, BORJA VALERO
CHIESA: 2
DE MAIO, TELLO, ZARATE, ILICIC, CRISTOFORO: 1
Totale: 78
Gabriele Caldieron

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