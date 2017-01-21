REPORT ACF: DISTRAZIONE AI FLESSORI PER GONZALO...
Il comunicato ufficiale su Gonzalo Rodriguez
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2017 22:55
Gonzalo Rodriguez a seguito della partita contro il Chievo vinta per 3-0 ha riportato un infortunio al minuto 82. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina:
"La Fiorentina comunica che il calciatore Gonzalo Rodriguez, nella partita contro il Chievo, ha riportato una "distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra". Domani l'argentino si sottoporrà agli accertamenti del caso."
Altra tegola dunque in casa viola, speriamo che lo stop del capitano non sia poi così lungo.