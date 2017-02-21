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Ag. Gonzalo: "Ci hanno fatto un'offerta bassa, ci sentiamo liberi" Secondo TuttoSport Sampdoria nel futuro del difensore?

Questa l'indiscrezione di TuttoSport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2017 10:09
Ag. Gonzalo: "Ci hanno fatto un'offerta bassa, ci sentiamo liberi" Secondo TuttoSport Sampdoria nel futuro del difensore? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, il capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez potrebbe finire alla Sampdoria al termine di questa stagione. Il club doriano è molto interessato al giocatore visto e considerato che con ogni probabilità lascerà il club viola a parametro zero. Interessanti le dichiarazioni del suo agente Raul Iglesias:

"A Firenze ci hanno fatto un'offerta più bassa rispetto alla stagione in corso e dallo scorso primo febbraio ci sentiamo liberi di accordarci con altre squadre".

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