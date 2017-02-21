Ag. Gonzalo: "Ci hanno fatto un'offerta bassa, ci sentiamo liberi" Secondo TuttoSport Sampdoria nel futuro del difensore?
Questa l'indiscrezione di TuttoSport
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2017 10:09
Secondo quanto riportato da TuttoSport nell'edizione odierna, il capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez potrebbe finire alla Sampdoria al termine di questa stagione. Il club doriano è molto interessato al giocatore visto e considerato che con ogni probabilità lascerà il club viola a parametro zero. Interessanti le dichiarazioni del suo agente Raul Iglesias:
"A Firenze ci hanno fatto un'offerta più bassa rispetto alla stagione in corso e dallo scorso primo febbraio ci sentiamo liberi di accordarci con altre squadre".