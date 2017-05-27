Il futuro di Gonzalo potrebbe essere in Grecia: già avviati i contatti con l'Olympiakos

Sarà necessario aspettare ancora qualche settimana prima che la decisione definitiva circa il futuro del difensore argentino venga resa nota

Quella di domani sera sarà l'ultima partita di Gonzalo Rodriguez con la maglia della Fiorentina e, inevitabilmente, sono già avviate le discussioni circa il suo futuro. La nuova ipotesi che sta prendendo campo in queste ore, attraverso gazzetta.gr, è quella di un possibile approdo del difensore argentino in Grecia, precisamente all'Olympiakos. Lo stesso agente di Gonzalo, Raul Iglesias, ha confermato ai media greci che i contatti con il club sarebbero già avviati ma che, allo stesso tempo, sarà necessario attendere qualche settimana prima che la decisione definitiva sia resa nota.