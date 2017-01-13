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Inter e Milan vogliono Gonzalo Rodriguez. Ieri incontro tra l'agente del capitano e Ausilio, ds nerazzurro

Con un rinnovo sempre più difficile, adesso le big mettono gli occhi sul difensore argentino. Gonzalo e la Fiorentina, un' amore che può davvero finire...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2017 10:58
Inter e Milan vogliono Gonzalo Rodriguez. Ieri incontro tra l'agente del capitano e Ausilio, ds nerazzurro -
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La Nazione parla di Gonzalo Rodriguez e dell'interesse di Inter e Milan:

Nella giornata di ieri, pare che l’Inter abbia chiesto informazioni su Gonzalo, con Piero Ausilio interessato. Il direttore sportivo pare abbia incrociato José Iglesias, procuratore del capitano della Fiorentina. Forse solo un incontro di cortesia o qualcosa in più, considerata la situazione contrattuale del capitano, sul quale c’è stato anche un tentativo del Milan, destinato a diventare più robusto dopo il 31 gennaio, quando Gonzalo potrà firmare con un’altra squadra dato che il suo rinnovo ormai è davvero lontano con la Fiorentina.

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