Gonzalo: “La Fiorentina ha un grande futuro perchè sono tutti giovani. Quarta adesso ha la fiducia”

L’ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha parlato della squadra viola attuale, queste le sue parole a Radio Bruno:

“La strada della Fiorentina è giusta, vedo benissimo la squadra grazie alla crescita di tanti giocatori. Quarta non aveva la fiducia, adesso ce l’ha, contro il Napoli stava per fare un altro gol. Ho visto le partite della Fiorentina, ci sono tanti giocatori giovani e può crescere in futuro. Le partite sono tante, il consiglio è quello di pensare partita per partita”

DI CANIO SMINUISCE BONAVENTURA