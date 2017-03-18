Gonzalo: "Quest'anno abbiamo fallito perché non siamo stati pronti per giocare due competizioni. Il Milan..."

Crediamo all'Europa e faremo si tutto per arrivarci, mancano 10 partite da qui alla fine" Gonzalo suona cosi la carica in conferenza

Prima della conferenza stampa di vigilia di Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa anche il capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez, queste le sue parole: "È importante in questo momento unità di intenti tra squadra, societa e allenatore. Noi crediamo all'Europa e faremo tutto per arrivarci. In Europa League abbiamo sbagliato 45 minuti e abbiamo rovinato tutto. Cosa è mancato quest'anno? Giocare ogni tre giorni e pensare a due competizioni non è stato facile, ad esempio il Milan fa solo il campionato ed è molto piu semplice pensare solo ad una partita a settimana. Noi non siamo stati pronti per questo" conclude Gonzalo Rodriguez.