Pedullà: "Per Gonzalo siamo a un punto morto. E forse Badelj ha zittito il suo agente..."

Sportiello? Tutto in 48 ore. Lezzerini verso la Serie B, e se Gonzalo non fa un passo indietro...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Sportiello? Sono le trattative che mi piacciono di più, trattative di 48 ore praticamente".

Prosegue su Kalinic: "Kalinic? Qualcuno diceva che martedì doveva essere il giorno della chiusura, poi ci siamo trovati alla fine della settimana col ragazzo che sta ancora pensando sul da farsi".

E Badelj: "L’agente di Badelj sta parlando meno, magari è intervenuto il ragazzo per chiedere di parlare un po’ meno".

Spende alcune parole anche sul rinnovo di Gonzalo: "La trattativa per il rinnovo di Gonzalo è al momento su un binario morto. Le cose potrebbero cambiare se lui facesse un passo indietro”.

Conclude sul futuro di Lezzerini: "Lezzerini? Il favorito è l’Avellino sugli altri club di Serie B".