Monchi alla Roma vuole portare Gonzalo Rodriguez per sostituire Manolas. Ci sono anche Milan e Lazio
Il nuovo direttore sportivo della Roma vuole portare nella capitale il capitano della Fiorentina, ma non è l'unica squadra a volerlo
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2017 12:00
Tanti nomi sul taccuino di Monchi per il futuro della Roma, che vuole essere tra le regine del prossimo mercato estivo. Non soltanto in entrata, ma anche provando di confermare i migliori talenti in forza alla squadra attuale. Si parla di un possibile sostituto per Kostas Manolas al centro della difesa se, come tutto fa pensare, il greco dovesse partite. Il viola Gonzalo Rodriguez, sulle cui tracce ci sono anche Lazio e Milan, potrebbe essere un nome importante per guidare il nuovo reparto arretrato.