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Omaggio della Fiorentina a Gonzalo: scatti salienti dei suoi 5 anni in maglia viola

La Fiorentina ha voluto rendere omaggio al percorso di Gonzalo Rodriguez in maglia viola proponendo, sulla pagina fb ufficiale del club, una carrellata di foto che propongono alcuni momenti significat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2017 17:52
Omaggio della Fiorentina a Gonzalo: scatti salienti dei suoi 5 anni in maglia viola -
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La Fiorentina ha voluto rendere omaggio al percorso di Gonzalo Rodriguez in maglia viola proponendo, sulla pagina fb ufficiale del club, una carrellata di foto che propongono alcuni momenti significativi dei 5 anni in maglia viola dell'argentino.

 

Omaggio della Fiorentina a Gonzalo: scatti salienti dei suoi 5 anni in maglia viola

Il tributo della Fiorentina a Gonzalo: una carrellata di ricordi

Omaggio della Fiorentina a Gonzalo: scatti salienti dei suoi 5 anni in maglia viola
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