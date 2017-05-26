Omaggio della Fiorentina a Gonzalo: scatti salienti dei suoi 5 anni in maglia viola
La Fiorentina ha voluto rendere omaggio al percorso di Gonzalo Rodriguez in maglia viola proponendo, sulla pagina fb ufficiale del club, una carrellata di foto che propongono alcuni momenti significat...
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2017 17:52
La Fiorentina ha voluto rendere omaggio al percorso di Gonzalo Rodriguez in maglia viola proponendo, sulla pagina fb ufficiale del club, una carrellata di foto che propongono alcuni momenti significativi dei 5 anni in maglia viola dell'argentino.
Il tributo della Fiorentina a Gonzalo: una carrellata di ricordi