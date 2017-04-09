Gonzalo: "Duecento partite, un grande onore. Grazie tifosi viola, senza di voi non sarebbe stato possibile"

In questi anni ho conosciuto grandi persone a Firenze, ringrazio allenatori, giocatori e tifosi" così Gonzalo celebra le 200 presenze in maglia viola

Questo il post di Gonzalo Rodriguez sulla sua pagina Instagram:

"Sono passati 5 anni dalla prima volta che ho vestito la maglia viola, essere arrivato a giocare la mia duecentesima partita in fiorentina, per me é un onore! In questi anni ho conosciuto tante belle persone. Ringrazio i miei compagni, gli allenatori, e a tutto il popolo viola per i bei momenti passati insieme, senza di voi non serebe stato possibile. GRAZIE MILLE.."