Da Roma, Gonzalo ha gia firmato per la Lazio, due milioni a stagione per due anni

In gran segreto nelle scorse ore avrebbe già firmato per la Lazio, Gonzalo Rodriguez è il primo colpo biancoceleste. Biennale a quasi due milioni a stagione: al momento non arrivano conferme, perché l...

A cura di Redazione Labaroviola 29 maggio 2017 13:58

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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