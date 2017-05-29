Da Roma, Gonzalo ha gia firmato per la Lazio, due milioni a stagione per due anni
In gran segreto nelle scorse ore avrebbe già firmato per la Lazio, Gonzalo Rodriguez è il primo colpo biancoceleste. Biennale a quasi due milioni a stagione: al momento non arrivano conferme, perché l...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2017 13:58
In gran segreto nelle scorse ore avrebbe già firmato per la Lazio, Gonzalo Rodriguez è il primo colpo biancoceleste. Biennale a quasi due milioni a stagione: al momento non arrivano conferme, perché la Lazio vorrebbe prima sistemare de Vrij e poi dare subito l’annuncio del sostituto a parametro zero. Così riporta Cittaceleste.it