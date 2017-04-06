Pradè vuole portare Gonzalo Rodriguez alla Sampdoria, il divorzio viola è ufficiale
Ormai è chiaro, la Fiorentina e Gonzalo Rodriguez si divideranno a fine stagione. E Pradè vuole portarlo a Genova...
A cura di Redazione Labaroviola
06 aprile 2017 12:43
Gonzalo Rodriguez non rinnoverà il contratto con la Fiorentina. Su di lui avrebbe messo gli occhi anche la Samporia dove c’è Pradè che lo conosce molto bene visto che fu l’ex Ds viola a portare il difensore a Firenze nell’estate 2012. Gonzalo vorrebbe continuare a giocare in Italia, al massimo potrebbe trasferirsi in Spagna, poi magari potrà pensare di chiudere la carriera al San Lorenzo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.