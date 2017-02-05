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La Fiorentina ha deciso di non rinnovare il contratto a Gonzalo. Niente più offerte di rinnovo

La società viola ha ormai deciso, il futuro del capitano viola Gonzalo Rodriguez e quello della Fiorentina si divideranno a fine stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2017 09:31
La Fiorentina ha deciso di non rinnovare il contratto a Gonzalo. Niente più offerte di rinnovo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina sembra aver ormai deciso di non ripresentare a Gonzalo Rodriguez una nuova bozza d’accordo per il rinnovo. Il difensore si prenderà ancora qualche giorno di tempo prima di valutare eventuali nuove soluzioni. L’Inter si è già fatta avanti e rimane la destinazione più probabile di Gonzalo che il prossimo 30 giugno chiuderà il suo rapporto con la Fiorentina.

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