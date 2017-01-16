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Gazzetta: "Parata di Gonzalo, Juve senza un rigore"

La Gazzetta dello Sport torna oggi sull'intervento dubbio di Gonzalo: "A Banti non bastano 42 punizioni fischiate (una enormità per il fischietto livornese abituato a intervenire il meno possibile) e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2017 11:13
Gazzetta: "Parata di Gonzalo, Juve senza un rigore" - Fiorentina-Juve, 15.01.2017. Gonzalo Rodriguez, foto Fiorenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com.
Fiorentina-Juve, 15.01.2017. Gonzalo Rodriguez, foto Fiorenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com.
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La Gazzetta dello Sport torna oggi sull'intervento dubbio di Gonzalo: "A Banti non bastano 42 punizioni fischiate (una enormità per il fischietto livornese abituato a intervenire il meno possibile) e 8 ammonizioni per tenere in pugno una gara difficile che gli sfugge via, minuto dopo minuto. E se la gestione dei cartellini è incoerente, ci sono problemi più grandi. Non nel primo tempo, perché resta solo qualche dubbio sulla possibile gamba tesa di Bernardeschi (ma pure Alex Sandro non è da meno) nell'avvio dell'azione che porta Kalinic al gol, mentre è di coscia la respinta di Olivera sul tiro di Higuain. Nella ripresa, però, c'è un mani in area molto sospetto di Gonzalo sul tiro cross di Pjaca: braccio tenuto largo per quella che assomiglia a una parata anche se la c'è la giustificazione della distanza ravvicinata. Fischiare rigore non sarebbe stato un errore. Regolare il gol di Higuain preceduto da una carambola non punibile sul pugno di Olivera. Per il resto: tra i gialli risparmiati quelli a Badelj, Chiesa e Chiellini (gli ultimi due sarebbero stati espulsi). Nel finale gomitata di Kalinic a Cuadrado: ammonito, gli va bene.

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