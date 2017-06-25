Gonzalo ascolta il cuore, imminente il suo ritorno al San Lorenzo

L'ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha scelto il suo futuro. Il giocatore sembra che torni in Argentina, nella squadra del suo cuore..

Sembra essere definito il ritorno dell'ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez al San Lorenzo, squadra del cuore del giocatore che l'ha lanciato tra i professionisti. A confermarlo è lo stesso agente del calciatore che a NA a detto: "Gonzalo ha avuto molte offerte, molte, come quella de Betis, con proposte di contratto alte. Lui peró ha deciso di seguire il cuore e di tornare al San Lorenzo in Argentina"