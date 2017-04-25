Adesso è chiaro, non c'è accordo ci sarà rottura. Addio tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina
Lo conferma anche Sky, sarà addio tra la Fiorentina e il suo capitano
A cura di Redazione Labaroviola
25 aprile 2017 12:08
È arrivata anche la conferma di Sky sulla rottura ormai definitiva tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Ilaria Masini di Sky Sport ormai non c'è più modo per tornare indietro. A fine stagione la Fiorentina salterà il suo capitano destinato a questo punto ad altre piazze.