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Adesso è chiaro, non c'è accordo ci sarà rottura. Addio tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina

Lo conferma anche Sky, sarà addio tra la Fiorentina e il suo capitano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2017 12:08
Adesso è chiaro, non c'è accordo ci sarà rottura. Addio tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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È arrivata anche la conferma di Sky sulla rottura ormai definitiva tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Ilaria Masini di Sky Sport ormai non c'è più modo per tornare indietro. A fine stagione la Fiorentina salterà il suo capitano destinato a questo punto ad altre piazze.

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