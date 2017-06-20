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L'Unione Sarda: il Cagliari pensa a Gonzalo per sostituire Bruno Alves

Oltre all'Olympiacos e al Racing Avellaneda ora anche il Cagliari pensa all'ex capitano viola per sistemare la difesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2017 12:50
L'Unione Sarda: il Cagliari pensa a Gonzalo per sostituire Bruno Alves - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo sirene di mercato dalla Grecia (Olympiacos) e dall'Argentina (Racing Avellaneda) per l'ormai ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez si muove qualcosa anche in Italia. Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, infatti, il centrale difensivo sarebbe un'idea di mercato del Cagliari per sostituire Bruno Alves.

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