Gonzalo svela: “Ho sofferto per la Fiorentina. Difesa? Non mi piaceva l’uno contro uno dietro”

"Difesa? Non è un singolo giocatore a fare la differenza. I miei gol? Cercavo sempre di leggere la traiettoria in anticipo"

Gonzalo Rodriguez, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “Quest'anno ho sofferto abbastanza perché guardavo le partite e quando inizia a perdere poi è difficile uscirne. La Fiorentina non riusciva a ottenere quei risultati positivi che poi ti tranquillizzano. Quando sei laggiù soffri. Nessuno si immaginava che la Fiorentina potesse finire lì. Io col Villarreal ci sono passato.

La difesa? Non si tratta di un singolo giocatore a fare la differenza, ma un insieme che deve funzionare. La Fiorentina ha sempre accettato il rischio di lasciare l'uno contro uno dietro e questo non mi piace.

I tanti gol con la maglia della Fiorentina? Cercavo sempre di leggere la traiettoria in anticipo. Ho passato 5 anni bellissimi, la vittoria contro la Juve è stato un giorno pazzesco, la gente me lo ricorda sempre ed è sicuramente il giorno più bello. Beltran ha fatto un anno di esperienza in un calcio nuovo, la Fiorentina ha un attaccante forte come Kean quindi per lui non sarà facile trovare spazio in squadra”.