Gonzalo: "Il giorno dell'addio alla Fiorentina ho sofferto molto, ho vissuto cinque anni incredibili a Firenze"

Rimanere in Italia sarebbe stato molto comodo per me e la mia famiglia ma era finito un ciclo" così racconta Gonzalo Rodriguez

Gonzalo Rodriguez ha parlato ad un portale argentino, queste le sue parole: "Il giorno dell’addio ho sofferto molto, perché a Firenze ho vissuto cinque anni incredibili. Lì sono stato capitano, lì ho messo su famiglia, anche se la mia compagna e mio figlio stanno per venire a vivere in Argentina. Era comodo in Italia però avevo capito che era finito un ciclo”.