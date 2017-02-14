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LA SAGGIA RISPOSTA DI CAPITAN GONZALO RODRIGUEZ

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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LA SAGGIA RISPOSTA DI CAPITAN GONZALO RODRIGUEZ

Flavio Ognissanti

14 Febbraio · 14:26

Aggiornamento: 14 Febbraio 2017 · 14:26

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Ormai è noto a tutti delle vicende contrattuali tra Gonzalo Rodriguez e la società calcio Fiorentina. Sta di fatto che questa vicenda oggi divide e fa discutere molto il popolo di tifosi viola e gli addetti ai lavori.

Ieri il calciatore è stato protagonista a Firenze di un evento pubblicitario e ha parlato ai giornalisti presenti. Naturalmente non poteva mancare la domanda sul rinnovo del contratto e sul futuro. Ma in quel momento Gonzalo Rodriguez si è dimostrato un uomo vero e soprattutto intelligente. La risposta del capitano viola è stata: “Questo non è il momento di parlarne, ne parlerò e ne discuterò con la società”

Risposta secca, decisa, precisa, perfetta.

Perché in questo momento, a pochi giorni dalla delicatissima sfida contro il Borussia Moenchengladbach di Europa League, una sola parola fuori posto o un semplice cenno avrebbe potuto scatenare il caos mediatico intorno a questa vicenda. In questo momento poi, dove la proprietà viola è come non mai sotto attacco, sarebbe bastato davvero poco a Gonzalo per prendere i favori dei tifosi parlando magari contro la società che in questo momento non ne vuole sapere di accontentarlo.

Ecco, oggi nella giornata dell’amore per eccellenza, questa risposta è molto più saggia e importante di quanto si pensi. A volte si dimostra amore per la maglia anche e soprattutto per questi piccoli gesti. Adesso conta il campo, conta l’unità, c’è una doppia sfida da giocare e certe polemiche, oggi inutili, sul capitano della squadra e sulla società ACF di certo non sarebbero state una bella e soprattutto utile cosa.

Bravo Gonzalo!
Flavio Ognissanti

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