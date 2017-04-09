AVEVA RAGIONE GONZALO RODRIGUEZ. SOUSA, PRIMA UN ORRORE, POI UN GRANDE INSEGNAMENTO AL GRUPPO VIOLA
Gonzalo rivela la grande verità di questa stagione deludente. Mentre Sousa prima fa un grande errore, poi regala al gruppo un insegnamento da ricordare
È stata una domenica agrodolce per i colori viola. Il pareggio a Genova serve quasi a poco per la classifica, ma la reazione e la prestazione della squadra è di gran livello e di grande carattere. Babacar al 90' ha avuto la grande occasione per firmare una rimonta bellissima e clamorosa, ma il senegalese non l'ha sfruttata al meglio con Viviano che è stato così costretto a parare un tiro che avrebbe dovuto finire in fondo alla rete.
Il sorriso arriva dalla Calabria e più precisamente da Crotone, l'Inter ha incredibilmente perso e così la Fiorentina ha potuto recuperare un altro punto alla squadra nerazzurra. In questo momento l'Inter dista 3 punti (c'è lo scontro dietro a Firenze tra due settimane), il Milan cinque punti e l'Atalanta al 5 posto dista sette punti. Sarebbe dovuta essere una domenica sfavorevole per la Fiorentina, calendario alla mano, ma così non è stato.
Così la viola resta in corsa per una rimonta valevole per l'Europa League, il sesto e il quinto posto non sono vicini, ma non sono nemmeno così lontani. Il prossimo turno è un grande assist per Borja Valero e compagni. Al Franchi sarà di scena l'Empoli, mentre l'Atalanta incontrerà la Roma in trasferta, e a Milano vi sarà il derby tra Inter e Milan. Insomma, tutto è ancora possibile.
Oggi abbiamo visto una bella Fiorentina, pimpante, vogliosa. Una squadra che ha messo in difficoltà costantemente la Sampdoria, ha creato tanto e spesso è stata sfortunata con due pali clamorosi colpiti da Tello e Kalinic. La pecca della squadra di Sousa è che spreca tanto. Troppo.
Proprio Sousa oggi ha schierato una formazione sbagliata, lasciare fuori Saponara e Kalinic adesso è un errore che non si può più commettere. Lo sloveno Ilicic, mai come in questo periodo, è indolente, sa che andrà via e ormai è sempre troppo nervoso. Meglio Riccardo Saponara che ha voglia di far vedere il suo valore ai suoi nuovi tifosi. A proposito, oggi per Saponara ennesimo assist vincente.
Quando il tecnico portoghese nel secondo tempo ha corretto la formazione sbagliata la Fiorentina ha ricominciato a macinare occasioni, gioco e gol. Chissà come sarebbe finita senza errori di formazione.
L'immagine e il messaggio più bello della partita lo regala proprio lui, Paulo Sousa. Sul secondo gol di Babacar, mentre la squadra perdeva tempo nel festeggiare il gol del pareggio, il portoghese è corso dal gruppo che era fermo a festeggiare per incitarli a tornare subito a centrocampo per provare a vincere la gara. Segno di un pareggio che non ci sarebbe dovuto essere. Segno di una voglia che oggi la Fiorentina ha messo in campo. Questa è mentalità vincente.
In chiusura ci tornano in mente le parole del capitano Gonzalo Rodriguez, un mese fa rispondeva così ad una precisa domanda: "Cosa è mancato quest'anno alla Fiorentina? Nulla, semplicemente questa squadra non era pronta per giocare ogni tre giorni". Terribilmente vero. Da quando la Fiorentina è uscita dalla Coppa e ha avuto sempre sette giorni per preparare le partite la squadra viola non ha mai più perso. Vinto 3 volte su 6, pareggiato altre 3 volte. Mai perso. Subito solo 4 gol ( in due partite). Questo aspetto fa riflettere tanto e dovrebbe far riflettere tanto anche la società.
Flavio Ognissanti