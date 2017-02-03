Bucchioni: "Per Gonzalo l'Inter fa sul serio, pronto biennale da 3 milioni"
Gonzalo sembra ad un passo dal lasciare la Fiorentina al termine di questa stagione...
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2017 09:44
Il noto giornalista fiorentino Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del groviglio legato al rinnovo o meno del capitano viola Gonzalo Rodriguez:
"L'Inter ha quasi convinto Gonzalo Rodriguez in scadenza con la Fiorentina. Il centrale argentino dai piedi buoni, 33 anni, è corteggiato anche da Montella. Deciderà a breve su quale sponda milanese approdare, tre milioni l’anno, due anni di contratto è l’obiettivo".
A breve la situazione sarà definita, rinnovo oppure direzione Milano. Vedremo su quale sponda...