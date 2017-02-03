Bucchioni: "Per Gonzalo l'Inter fa sul serio, pronto biennale da 3 milioni"

Gonzalo sembra ad un passo dal lasciare la Fiorentina al termine di questa stagione...

Il noto giornalista fiorentino Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del groviglio legato al rinnovo o meno del capitano viola Gonzalo Rodriguez:

"L'Inter ha quasi convinto Gonzalo Rodriguez in scadenza con la Fiorentina. Il centrale argentino dai piedi buoni, 33 anni, è corteggiato anche da Montella. Deciderà a breve su quale sponda milanese approdare, tre milioni l’anno, due anni di contratto è l’obiettivo".

A breve la situazione sarà definita, rinnovo oppure direzione Milano. Vedremo su quale sponda...