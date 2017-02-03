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Bucchioni: "Per Gonzalo l'Inter fa sul serio, pronto biennale da 3 milioni"

Gonzalo sembra ad un passo dal lasciare la Fiorentina al termine di questa stagione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2017 09:44
Bucchioni: "Per Gonzalo l'Inter fa sul serio, pronto biennale da 3 milioni" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il noto giornalista fiorentino Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del groviglio legato al rinnovo o meno del capitano viola Gonzalo Rodriguez:

"L'Inter ha quasi convinto Gonzalo Rodriguez in scadenza con la Fiorentina. Il centrale argentino dai piedi buoni, 33 anni, è corteggiato anche da Montella. Deciderà a breve su quale sponda milanese approdare, tre milioni l’anno, due anni di contratto è l’obiettivo".

A breve la situazione sarà definita, rinnovo oppure direzione Milano. Vedremo su quale sponda...

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