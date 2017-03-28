Pedullà spiega come mai sono false le voci che danno Gonzalo Rodriguez nuovo colpo dell'Inter

Gonzalo Rodriguez vicino all'Inter? No, ecco perché in questo momento siamo lontani da un possibile accordo

Come spiega Alfredo Pedullà sul suo sito da qualche parte viene dato per fatto l’accordo con Gonzalo Rodriguez, in scadenza con la Fiorentina, ma in realtà siamo tutt’altro che vicini a una fumata bianca. Rodriguez sarà stato proposto, come ad altri club, ma oggi l’Inter ha idee chiarissime per il reparto arretrato. In cima alla lista Manolas e De Vrij, dopo aver seguitoLindelof, il resto appartiene al campo delle ipotesi. L’Inter vuole definitivamente affrancarsi dal Fair Play Finanziario e poi ringiovanire, con tutto il rispetto per Gonzalo che è un ’84 come Miranda. Sul mercato le cose cambiano dalla sera alla mattina, ma in questo caso sarebbe sorprendente un’inversione di rotta. Senza nulla togliere alle qualità di Gonzalo…