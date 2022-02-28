Gonzalo ricorda: "Dopo il 4-2 contro la Juventus a Firenze puoi uscire di casa anche tutti i giorni"
Gonzalo Rodriguez è stato uno dei leader della Fiorentina di Montella e Paulo Sousa, ha parlato della sfida contro la Juventus
Nel corso della sua intervista a Radio Bruno, l'ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha parlato anche della sfida contro la Juventus e della rivalità che si respira in città, le sue parole:
"Dal primo momento in cui arrivi a Firenze tutti ti parlano della partita contro la Juventus, a cominciare dai tassisti, i tifosi vogliono vincere questa partita e te lo fanno vivere in ogni angolo della città, i giocatori lo sanno. Dopo il 4-2? Puoi uscire tutti i giorni, li non c’è problema (ride ndr). Con una vittoria i tifosi ti vogliono più bene dopo quella partita. A questa squadra manca solo di vincere qualche partita che ti fa fare il salto di qualità. Ho visto la partita della Juventus contro il Villareal, penso che possa vincere la Fiorentina”
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