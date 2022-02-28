Gonzalo ricorda: "Dopo il 4-2 contro la Juventus a Firenze puoi uscire di casa anche tutti i giorni"

Gonzalo Rodriguez è stato uno dei leader della Fiorentina di Montella e Paulo Sousa, ha parlato della sfida contro la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola 28 febbraio 2022 20:13

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