Gonzalo: "Tifosi viola, insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, non vi dimenticherò mai"

Gonzalo Rodriguez scrive un post su Instagram dedicato ai tifosi della Fiorentina: "Dirsi addio non è facile ma lo devo fare

Questo il post pubblicato dal capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ormai prossimo allo svincolo:

"Lo so che è difficile dire addio, ma lo devo fare. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili, e resterete per sempre nel mio cuore! .....GRAZIE A TUTTI"