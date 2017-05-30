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Gonzalo: "Tifosi viola, insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, non vi dimenticherò mai"

Gonzalo Rodriguez scrive un post su Instagram dedicato ai tifosi della Fiorentina: "Dirsi addio non è facile ma lo devo fare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2017 11:45
Gonzalo: "Tifosi viola, insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, non vi dimenticherò mai" -
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Questo il post pubblicato dal capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ormai prossimo allo svincolo:

"Lo so che è difficile dire addio, ma lo devo fare. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili, e resterete per sempre nel mio cuore! .....GRAZIE A TUTTI"

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