Roggi: “Gonzalo e Bernardeschi restano a Firenze, vi spiego perché”

Intervistato da Interdipendenza.net, il procuratore Moreno Roggi, vicino alle vicende di casa viola, ha risposto alle domande sul futuro di Gonzalo e Bernardeschi:“Non penso che Gonzalo Rodríguez lasci Firenze, ha moglie fiorentina ed una figlia che è nata qui, alla fine rinnoverà e chiuderà la carriera alla Fiorentina. Anche Bernardeschi non lo vedo all’Inter in estate ne altrove, la Fiorentina vuole tenerlo per puntare ad entrare in Champions League il prossimo anno visto che torneremo ad avere quattro posti in Serie A. L’Inter potrà spendere in estate grazie alla nuova proprietà ma penso che abbia già ora una squadra forte ed una grande fortuna, Stefano Pioli. E’ un grande tecnico che farà le fortune nerazzurre, lo confermerei assolutamente anche i prossimi anni”.