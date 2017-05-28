Corriere: Firenze giudica, indifferenza o fischi? Applausi solo per Gonzalo...
Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come quella di stasera sarà già la notte della verità per la Fiorentina. Non per il risultato, che non conta nulla per entrambe le squadre. Conterà, al contra...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2017 11:57
Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea come quella di stasera sarà già la notte della verità per la Fiorentina. Non per il risultato, che non conta nulla per entrambe le squadre. Conterà, al contrario, il giudizio di un'intera città e della tifoseria, preludio all'umore che potrebbe essere per la prossima stagione. Indifferenza? Fischi? Stasera sapremo. Con gli applausi che, invece, verranno con ogni probabilità riservati al solo Gonzalo Rodriguez.