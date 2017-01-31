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REPORT ACF: GONZALO ANCORA OUT MA VICINO AL RIENTRO. DRAGOWSKI...

Questo il comunicato ufficiale su Gonzalo e Dragowski

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2017 16:37
REPORT ACF: GONZALO ANCORA OUT MA VICINO AL RIENTRO. DRAGOWSKI... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questo il comunicato della Fiorentina relativo alla condizione medica dei suoi calciatori:

"Bartlomiej Dragowski è stato oggi sottoposto a controllo clinico e radiologico con esito soddisfacente in seguito alla lesione di II grado del legamento collaterale del 3/1/17. Inizia dunque la seconda fase della riabilitazione, anche sul campo, atta al recupero della forza muscolare specifica.
Gonzalo Rodriguez  prosegue la riabilitazione della lesione di I grado del bicipite femorale e nei prossimi giorni si aggregherà al lavoro del gruppo."

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