REPORT ACF: GONZALO ANCORA OUT MA VICINO AL RIENTRO. DRAGOWSKI...

Questo il comunicato ufficiale su Gonzalo e Dragowski

Questo il comunicato della Fiorentina relativo alla condizione medica dei suoi calciatori:

"Bartlomiej Dragowski è stato oggi sottoposto a controllo clinico e radiologico con esito soddisfacente in seguito alla lesione di II grado del legamento collaterale del 3/1/17. Inizia dunque la seconda fase della riabilitazione, anche sul campo, atta al recupero della forza muscolare specifica.

Gonzalo Rodriguez prosegue la riabilitazione della lesione di I grado del bicipite femorale e nei prossimi giorni si aggregherà al lavoro del gruppo."