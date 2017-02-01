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Da oggi Gonzalo Rodriguez può accordarsi con qualsiasi club

La trattativa con la Fiorentina non decolla e adesso il difensore viola è libero di trovare accordi con altre squadre

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2017 10:41
Da oggi Gonzalo Rodriguez può accordarsi con qualsiasi club - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La scadenza di ieri segna uno scenario completamente nuovo per Gonzalo Rodriguez che in caso di mancato rinnovo del contratto con la Fiorentina, da questa mattina (in regime di svincolo) sarà libero di accordarsi con un altro club, in vista della prossima stagione. Sull’orizzonte di Gonzalo sembra esserci soprattutto l’Inter, ma non è da escludere la possibilità di un ritorno in Argentina. Così riporta La Nazione questa mattina.

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