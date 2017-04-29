Convocati per Palermo: Gonzalo non ce la fa, Sousa ne chiama 23
Questi i convocati da mister Sousa per la gara contro il Palermo: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Salcedo, Sanchez, S...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2017 16:31
Questi i convocati da mister Sousa per la gara contro il Palermo: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Salcedo, Sanchez, Saponara, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Valero Borja, Vecino.