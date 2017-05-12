Cognigni a Gonzalo: "Da amico ti dico grazie, sei il massimo per la Fiorentina, per questo sei il capitano". La risposta di Gonzalo..

Il presidente esecutivo della Fiorentina ha omaggiato Gonzalo Rodriguez per le 200 presenze con la maglia viola

Il presidente della Fiorentina Mario Cognigni ha consegnato a Gonzalo Rodriguez per le sue duecento presenze con la maglia viola ,una targa celebrativa. “Sei il prototipo del calciatore che rappresenta i nostri valori. Per questo motivo sei stato capitano. Questa maglia e questa città danno tanto ma ti chiedono tanto. Da amico ti dico che sei il massimo per tutti noi, un grande prefessionista”. Poi il capitano viola ha risposto al presidente esecutivo Cognigni "Sono stato un professionista sempre dentro e fuori dal acnpo e ho sempre fatto il massimo per questa maglia" ha concluso Gonzalo.