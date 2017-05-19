Dopo il weekend l'incontro tra Gonzalo e la Lazio per limare gli ultimi dettagli dell'accordo

Per il difensore argentino è pronto un biennale a 1 milione di euro a stagione

La separazione tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina sembra ormai cosa fatta e, allo stesso modo, il suo passaggio alla Lazio - a parametro 0 - sembra ormai solo una questione di dettagli. Dettagli che, secondo quanto riportato sulle pagine di Leggo, verrano definiti con maggiore chiarezza in un incorno fra il difensore argentino e la società biancoceleste che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe svolgersi dopo il weekend in cui è prevista la partita di campionato contro il Napoli. L'offerta della Lazio è chiara: due anni di contratto a 1 milione di euro a stagione e Gonzalo, dal canto suo, non sempre affatto intenzionato a rifiutare.