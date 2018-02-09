Gonzalo su Instagram scrive: "Oggi è il giorno, Forza Viola". Il grido di battaglia dal capitano argentino
L'ex capitano viola Gonzalo Rodriguez dall'Argentina manda il suo messaggio di sostegno e tifo al mondo viola tramite Instagram nelle ore prima di Fiorentina-Juventus, questo il suo post
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 15:15
L'ex capitano viola Gonzalo Rodriguez dall'Argentina manda il suo messaggio di sostegno e tifo al mondo viola tramite Instagram nelle ore prima di Fiorentina-Juventus, questo il suo post