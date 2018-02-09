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Gonzalo su Instagram scrive: "Oggi è il giorno, Forza Viola". Il grido di battaglia dal capitano argentino

L'ex capitano viola Gonzalo Rodriguez dall'Argentina manda il suo messaggio di sostegno e tifo al mondo viola tramite Instagram nelle ore prima di Fiorentina-Juventus, questo il suo post

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 15:15
Gonzalo su Instagram scrive: "Oggi è il giorno, Forza Viola". Il grido di battaglia dal capitano argentino - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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