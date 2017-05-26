Corvino: "Gonzalo ha detto il falso, allibito dalle sue parole. Condivido le parole di Andrea Della Valle"

Ne avremo modo di parlare, sono allibito per quel che ha detto Gonzalo. Per il futuro non cambia nulla..." così Pantaleo Corvino

In occasione della presentazione di un libro ha parlato il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino, queste le sue parole:

"Sono allibito dalla ricostruzione dei fatti di Gonzalo Rodriguez, è fantasiosa e non risponde alla verità. Ma avremo modo e tempo di parlarne in ogni caso. Certe accuse possono fare male in certi momenti, specie se le parole dette non sono vere: adesso siamo concentrai per l’ultima gara, dobbiamo conquistare tre punti: per me quella col Pescara è una partita importante.

Le parole di Andrea Della Valle sono condivisibili, abbiamo provato fino alla fine a raggiungere il sesto posto nonostante tante divisioni e cattiverie. Passo indietro? No, c'e una struttura societaria e andrà avanti, il nostro è un club che è stato capace di portare la squadra tante volte in Europa. Il progetto stadio? Il passo indietro è di Andrea, il resto andrà avanti come è sempre stato" conclude Pantaleo Corvino.