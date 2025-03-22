Gonzalo: "Pepito quel sinistro non lo perderà mai. Difficile che la Fiorentina possa andare in Champions"

Gonzalo Rodriguez, ex difensore della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo il Pepito Day, queste le sue parole:Ha un sinistro bello speciale."Quello non lo perderà mai. La tecnica ce l'ha: per qu...

Gonzalo Rodriguez, ex difensore della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo il Pepito Day, queste le sue parole:

Ha un sinistro bello speciale.

"Quello non lo perderà mai. La tecnica ce l'ha: per quanto riguarda il fisico cresciamo tutti e siamo più vecchi, ma la sua tecnica è incredibile".

Anche tu te la cavi ancora bene.

"No, non gioco da tanto tempo a calcio. La cosa bella oggi è rivedere tanti amici ed ex compagni, non solo della Fiorentina ma anche del Villarreal: era da tanto che non li vedevo. Una giornata veramente speciale".

Il campionato italiano lo segui? C'è una lotta aperta per lo scudetto, per la Champions League e per l'Europa League.

"E' sempre così. Spero che la Fiorentina possa rientrare in questa lotta: è difficile, ma tutti abbiamo fiducia nella squadra".

In Argentina si parla del ritiro di Messi e ci sono tanti talenti, tra cui Nico Paz: può veramente diventare un top?

"Ora sta giocando di più con il Como. Non vogliamo parlare del ritiro di Messi, per ora ce lo godiamo. L'Argentina ha sempre avuto grandi calciatori e speriamo di continuare così".

Uno ce l'avevi davanti in campo stasera.

"Quando ci sono eventi così, ti trovi sempre giocatori incredibili".

La Fiorentina deve avere paura del Betis del tuo vecchio allenatore Pellegrini?

"Sono 20 anni che è in Europa: ha sempre lottato per cose importanti, è normale".