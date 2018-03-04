Tragedia Astori, Gonzalo: "Amico di tante battaglie, provo profonda tristezza. Non ho parole..."

L'ex capitano e giocatore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez tramite il suo profilo Instagram ha espresso il suo pensiero. Queste le sue parole: "Amico mio ti ricorderò sempre così,tante battaglie ins...

L'ex capitano e giocatore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez tramite il suo profilo Instagram ha espresso il suo pensiero. Queste le sue parole: "Amico mio ti ricorderò sempre così,tante battaglie insieme e tanti bei momenti ...non ho parole per descrivere quello che sento una profonda tristezza, condoglianze alla famiglia...CIAO CAPITANO RIPOSA IN PACE"

Ecco il post di Gonzalo Rodriguez: