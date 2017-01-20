Gonzalo resta solo se accetta l'offerta di Corvino. Da giugno in pole c'è l'Inter

Non ci dovrebbero essere nuovi incontri con tra la società viola e Gonzalo Rodriguez per il rinnovo di contratto. Inter e Milan chiamano...

La Nazione parla della questione Gonzalo Rodriguez e del suo rinnovo:

Ricucire adesso sarà difficile. Praticamente impossibile. Le parole del manager di Gonzalo Rodriguez, d’altra parte, più che di un messaggio ai naviganti, hanno avuto il sapore di una sentenza. Definitiva. Così, il rinnovo del contratto del capitano argentino, o meglio, la pratica dell’eventuale rinnovo, sembra ormai un qualcosa da archiviare. Non sono previsti, di conseguenza, nuovi tentativi, il che significa che le parti potrebbero tornare a vedersi (e quindi accordarsi) solo nel caso Gonzalo decidesse di accettare la proposta fatta tempo fa da Corvino.

Proposta che però, nell’immediato (ed evidentemente anche adesso) è considerata dal giocatore e dal suo manager irricevibile. Quale futuro, dunque, per Gonzalo? Il ritorno in Argentina è una possibilità, ma il Gonzalo svincolato a costo zero sembra cominciare a far gola anche a qualche club italiano. L’Inter, ad esempio, un pensierino, per la prossima stagione, a Gonzalo lo ha fatto.