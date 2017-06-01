Antognoni: "Obiettivo vincere e tornare in Europa. La società non ha sbagliato su Gonzalo. Bernardeschi..."

Chiesa vuole diventare un simbolo di questo club. Pioli? Non ha mai fallito un nessuna delle sue esperienze" così Antognoni al Corriere dello Sport

Giancarlo Antognoni ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole:

"La Fiorentina ha l'obiettivo di conquistare immediatamente l’Europa e di vincere magari a coppa. Chiesa? Il ragazzo sogna di diventare un simbolo, cosa possibile e più che giusta.

Per quanto riguarda Bernardeschi, parliamo di un talento nato qui, dove spero possa restare. Poi nel mercato tutto può succedere.

Le parole di Della Valle? Sono causa di un momento di delusione, è molto legato alla Fiorentina, è un peccato che gli vengano mosse tutte queste critiche.

Pioli? Dovunque è andato ha sempre fatto bene. A Gonzalo era stata fatta una buona offerta, ma rispetto tutte le scelte”.