L’ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez in occasione del suo soggiorno a Firenze (ora vive in Argentina) ha seguito la partita della squadra viola direttamente dalla Curva Fiesole osannato dai tifosi. L’ex giocatore viola è ancora molto attaccato ai colori viola ed ha voluto seguire come un tifoso normale la partita contro l’Atalanta. Ecco il video

