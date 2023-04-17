PAGELLE FIORENTINA: DODÒ DEVASTANTE, MALE MANDRAGORA, NICO GONZALEZ GENEROSO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro l'Atalanta

Terracciano 5,5 Il gol di Maehle gli buca le mani, potrebbe essere molto più reattivo nell'occasione. Per il resto non corre pericoli

Dodò 7,5 Un primo tempo di altissimo livello con diverse sgroppate in cui è letteralmente imprendibile, sfortunato in occasione del gol subito. Nel secondo tempo si ripete con alcuni recuperi palla eccezionali. Quando parte è infermabile

Milenkovic 6 Nel primo tempo gli scappa via una volta Hojlund, il resto dei duelli li vince il serbo. Cerca di intervenire in extremis su Mahele ma è troppo tardi. Nella ripresa è attento e non si fa mai sorprendere

Quarta 7 Non perde mai un duello nemmeno per sbaglio, arriva sempre prima del diretto marcatore, anticipa e colpisce sempre in maniera impeccabile

Terzic 5,5 Fumoso in fase offensiva, alcuni buoni recuperi in fase difensiva dove sfrutta anche la sua velocità. Interviene male in occasione del gol del vantaggio dell'Atalanta e si fa sorprendere

Mandragora 5 Deve prendere il posto di Amrabat ma si fa sovrastare spesso sia fisicamente che in velocità. Cerca di dialogare bene con i compagni ma non sempre lo fa con precisione.

Castrovilli 5,5 Non incide in fase offensiva dove combina veramente poco, in fase difensiva è troppo leggero ed entra anche lui nelle serie di errori che portano al gol del vantaggio di Maehle. Nel secondo tempo pronti via e serve una grande palla nel mezzo non sfruttata a dovere da Nico Gonzalez. Si è l'impressione che perda sempre il tempo giusto per la giocata giusta e veloce

Barak 5,5 Ha sui piedi un paio di palloni per concludere ma lo fa sempre in maniera abbastanza mediocre. Lento nelle ripartenze

Nico Gonzalez 6 Gioca a tutto campo, va a prendersi palla in diverse zone del campo perchè capisce la difficoltà nell'impostazione. Manca di testa il pallone del possibile vantaggio in piena area piccola in occasione di un calcio d'angolo. Ad inizio secondo tempo si fa trovare impreparato su una palla meravigliosa servita da Castrovilli. Alterna delle buone giocate ad alcuni errori ma lotta con abnegazione e sacrificio

Ikonè 5 Tutte le giocate che fa, per quanto belle, sono sempre fine a se stessi. Mai un guizzo che porta un assist o ad un'azione pericolosa.

Cabral 6,5 Lotta e cerca di proporsi con scarsissimi risultati nel primo tempo. Nel secondo tempo è più vivace, chiede e e ottiene di battere il rigore e lo segna con grande freddezza. Potrebbe gestire meglio i palloni nel finale

Bonaventura 6,5 Entra bene e crea alcuni pericoli. Si procura grazie ad un dribbling una bella punizione. Va vicinissimo al gol al minuto 92 di testa, non proprio la sua specialità

Sottil 6,5 Entra bene con il guizzo giusto ma non riesce quasi mai ad essere efficace nelle giocate come potrebbe. Si perde sempre nell'ultimo passaggio, come al minuto 83 dove va via alla grande a Toloi e poi sbaglia clamorosamente l'appoggio decisivo

Biraghi 6 Entra con il mood giusta. Lotta, sgomita, calcia. Esattamente quello che la partita chiedeva in quel momento

GASPERINI FURIOSO DOPO IL RIGORE ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/gasperini-manda-ripetutamente-a-quel-paese-il-quarto-uomo-offendendolo-dopo-il-rigore-alla-fiorentina/209226/