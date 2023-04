Gasperini manda ripetutamente a quel paese il quarto uomo offendendolo dopo il rigore alla Fiorentina

Non ha preso bene Gian Piero Gasperini il rigore netto concesso alla Fiorentina per il mani di Toloi in area di rigore. Il tecnico bergamasco, dopo la concessione del calcio di rigore grazie all’intervento del Var, ha ripetutamente mandato platealmente l’arbitro a quel paese rivolgendo lui delle parole poco carine. Per sua fortuna l’arbitro della sfida, non ha visto l’episodio e non è stato nemmeno avvisato dal quarto uomo che ha subito tutto.

