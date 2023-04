Mourinho: “Onestamente penso che la Fiorentina vince la Conference perchè è la squadra più forte”

Josè Mourinho ha parlato della Fiorentina nella conferenza stampa post Roma-Udinese. Queste le sue parole:

“Tutti noi abbiamo il sogno di arrivare in finale, mettiamo tanta energia nelle gare e qualche volta la gente non riesce a concentrarsi al 100% per la partita successiva ma questo la gente non riesce a capirlo. Quest’anno in Europa c’è una situazione che non c’era 10/15 anni fa dove si giocava il ritorno 15 giorni dopo la partita di andata mentre quest’anno si gioca dopo 7 giorni e nel mezzo c’è una partita di campionato, cosi è dura. Poi è doppiamente dura perchè dall’altro lato ci sono squadre che giocano una partita a settimana ed hanno la possibilità di preparare per bene una partita ed essere freschi, squadra con bravi giocatori e bravi allenatori.

Cosi è molto più difficile, io preferisco cosi, voglio giocare i quarti di finale e andare in semifinale. Ma se dovessimo perdere l’Europa io vengo qui e dico che è meglio cosi ma la verità è che quando arrivi ai quarti di finale inizi a capire che qualcosa può succedere. Inter, Juventus, Milan e Napoli sentono esattamente lo stesso, onestamente penso che la Fiorentina vince la competizione perchè è la squadra più forte”

