Pedullà: "Badelj? La Fiorentina chiede 12 mln e il Milan arriva massimo a 7. E su Zaza e Gonzalo..."
Per Badelj la Fiorentina chiede 12 milioni per chiudere a 10 mentre il Milan arriva al massimo ad offrirne 6 o 7
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2017 17:36
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno: "Badelj? La Fiorentina chiede 12 milioni per chiudere a 10 mentre il Milan arriva al massimo ad offrire 6-7. Zaza è un’idea, non un’operazione in piedi visti i costi. Gonzalo? Andrà a scadenza a meno che la Fiorentina non cambi le carte in tavola".