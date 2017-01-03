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Pedullà: "Badelj? La Fiorentina chiede 12 mln e il Milan arriva massimo a 7. E su Zaza e Gonzalo..."

Per Badelj la Fiorentina chiede 12 milioni per chiudere a 10 mentre il Milan arriva al massimo ad offrirne 6 o 7

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2017 17:36
Pedullà: "Badelj? La Fiorentina chiede 12 mln e il Milan arriva massimo a 7. E su Zaza e Gonzalo..." -
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L'esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno: "Badelj? La Fiorentina chiede 12 milioni per chiudere a 10 mentre il Milan arriva al massimo ad offrire 6-7. Zaza è un’idea, non un’operazione in piedi visti i costi. Gonzalo? Andrà a scadenza a meno che la Fiorentina non cambi le carte in tavola".

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