DeLa contro Mertens e Callejon: "Non farò sforzi importanti per loro. Andassero in Cina a fare 2/3 anni di merda"

Aurelio De Laurentiis ci va giù pesantissimo su Dries Mertens e José Callejon, calciatori in scadenza di contratto che al momento non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo. Interrogato sul tema a...

Aurelio De Laurentiis ci va giù pesantissimo su Dries Mertens e José Callejon, calciatori in scadenza di contratto che al momento non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo. Interrogato sul tema a margine dell'intervista concessa ai media presenti a Palazzo San Giacomo, il numero uno del Napoli ha risposto così: "Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Se uno vuole fare le marchette in Cina per vivere due o tre anni di merda questo è un problema suo nel quale non posso entrare. Se considerano i soldi un fine andassero in Cina, io non posso considerare la Cina una concorrenza".

Tuttomercatoweb.com