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DeLa contro Mertens e Callejon: "Non farò sforzi importanti per loro. Andassero in Cina a fare 2/3 anni di merda"

Aurelio De Laurentiis ci va giù pesantissimo su Dries Mertens e José Callejon, calciatori in scadenza di contratto che al momento non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo. Interrogato sul tema a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 16:31
DeLa contro Mertens e Callejon: "Non farò sforzi importanti per loro. Andassero in Cina a fare 2/3 anni di merda" -
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Aurelio De Laurentiis ci va giù pesantissimo su Dries Mertens e José Callejon, calciatori in scadenza di contratto che al momento non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo. Interrogato sul tema a margine dell'intervista concessa ai media presenti a Palazzo San Giacomo, il numero uno del Napoli ha risposto così: "Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Se uno vuole fare le marchette in Cina per vivere due o tre anni di merda questo è un problema suo nel quale non posso entrare. Se considerano i soldi un fine andassero in Cina, io non posso considerare la Cina una concorrenza".

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