Mertens: "Potevamo vincere noi, buona prova su un campo brutto"
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2016 23:11
Così Dries Mertens a Premium dopo il 3 a 3 di stasera: "Purtroppo il mio gol non è bastato, abbiamo fatto una buona prova su un campo brutto. Gabbiadini? Lui è un grande giocatore, peccato che non possiamo giocare tutti, il suo momento comunque arriverà qui o in un'altra squadra. Abbiamo avuto tante occasioni e potevamo vincere, peccato".