Mertens salva il Napoli al 90' e toglie i tre punti alla Roma, al San Paolo è 1-1
Un gol di Mertens al 90' evita al Napoli il ko casalingo contro la Roma nella 10.ma giornata di Serie A. Al San Paolo finisce 1-1, con i giallorossi che vanno in vantaggio nel primo tempo grazie al go...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2018 22:40
Un gol di Mertens al 90' evita al Napoli il ko casalingo contro la Roma nella 10.ma giornata di Serie A. Al San Paolo finisce 1-1, con i giallorossi che vanno in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di El Shaarawy (14'), ma vengono raggiunti nel finale da una zampata del belga. Il pareggio sorride alla Juventus di Allegri, che sale a +6 sui partenopei. I giallorossi vengono agganciati dal Milan a quota 15.
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