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Sky Sport, da Napoli: "Milik o Mertens? Azzurri cotti e stanchi dopo le nazionali. Ecco chi giocherà"

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno per Sky Sport, ha rivelato le ultime indicazioni di formazione: "Ancelotti ha qualche dubbio di formazione, potrebbe cambiare qualcosa. Milik o Mertens? La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2018 18:23
Sky Sport, da Napoli: "Milik o Mertens? Azzurri cotti e stanchi dopo le nazionali. Ecco chi giocherà" -
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Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno per Sky Sport, ha rivelato le ultime indicazioni di formazione: "Ancelotti ha qualche dubbio di formazione, potrebbe cambiare qualcosa. Milik o Mertens? La sensazione è che uno possa giocare con la Fiorentina e l'altro con la Stella Rossa. Ancelotti si è preso ancora un po' di tempo per decidere perché, dopo gli impegni in nazionale, tanti azzurri sono stanchi, cotti, da quello che ci raccontano dai corridoi di Castel Volturno. Aspettiamo l'allenamento di oggi".

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