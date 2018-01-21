Il Napoli batte l'Atalanta a casa sua e fa un favore alla Fiorentina. Decide Mertens

Il Napoli supera 1-0 l' Atalanta a Bergamo e si mantiene al comando della classifica di Serie A. Gasperini si affida al 4-3-2-1 e manda in campo il miglior undici possibile. Davanti Cornelius vince il...

Il Napoli supera 1-0 l' Atalanta a Bergamo e si mantiene al comando della classifica di Serie A. Gasperini si affida al 4-3-2-1 e manda in campo il miglior undici possibile. Davanti Cornelius vince il ballottaggio con Petagna. Nel Napoli si registra l'assenza fra i titolari di capitan Hamsik, debilitato dall'influenza e dunque in panchina: al suo posto Zielinski.

Il primo tempo è molto tattico e pressoché bloccato, con poche palle-goal per le due squadre. L'unica ghiotta occasione è di Insigne, che punta Toloi sulla sinistra e con un bel tiro a giro trova la deviazione dello stesso difensore nerazzurro e manda il pallone di un soffio a lato sul secondo palo.

Il Napoli inizia il secondo tempo con un altro spirito e stringe alle corde l'Atalanta. Al 49' sinistro di controbalzo di Zielinski alto sopra la traversa, poi Callejòn va vicinissimo al goal: su cross da sinistra di Insigne impatta bene di testa, ma Berisha in collaborazione con Masiello salva nei pressi della riga di porta.

Gli sforzi della squadra di Sarri sono premiati al 65', quando Mertens su palla filtrante di sorprende la difesa avversaria e batte Berisha. La Dea reagisce con rabbia e al 72' è miracoloso Reina su sventola di Cristante dal limite. Mertens sfiora la prodezza dalla distanza, poi è Hamsik, entrato nella ripresa, a impegnare il portiere della Dea.

Il ceco va anche in goal, ma quest'ultimo è viziato da fuorigioco. Finisce 1-0 per il Napoli, che può guardare ancora dall'alto le rivali per lo Scudetto.

Goal.com