Mertens lo ha rifatto: si tuffa, simula a prende il rigore. Ma gli avversari abbandonano il campo

Ha dell’incredibile quanto successo nella sfida tra Galatasaray e Adana Demirspor. Siamo al 10′ di gioco quando Mertens si tuffa e il direttore di gara decide di concedere un calcio di rigore a favore...

Ha dell’incredibile quanto successo nella sfida tra Galatasaray e Adana Demirspor. Siamo al 10′ di gioco quando Mertens si tuffa e il direttore di gara decide di concedere un calcio di rigore a favore dei padroni di casa, con Morata che trasforma dal dischetto portando in vantaggio la sua squadra. Una scelta che non è scesa giù agli ospiti che hanno preso una decisione alquanto drastica e inaspettata. Dopo circa 15 minuti, infatti, gli avversari hanno lasciato il terreno da gioco, costringendo l’arbitro a sospendere la partita.

In realtà non è la prima volta che Mertens simula in maniera cosi clamorosa in area di rigore, lo ha fatto anche nel Fiorentina-Napoli dell'agosto del 2019. Il calciatore belga fece una simulazione clamorosa e gli venne concesso il rigore con il Var che clamorosamente decise di non intervenire per cancellare quello che fu un enorme inganno. Quel giorno i giocatori della Fiorentina di limitarono a protestare, oggi a Mertens è andata decisamente peggio..

IL RACCONTO DEL CANTANTE ITALIANO

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